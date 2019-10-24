Венгерский журналист: Если «Ференцварош» выйдет из группы, это будет большим сюрпризом «Ференцварош» сыграет с ЦСКА в Москве.

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Известный венгерский журналист Арон Хорват высказался о перспективах «Ференцвароша» выйти в плей-офф Лиги Европы.

Напомним, в четверг чемпион Венгрии сыграет с ЦСКА в Москве в матче третьего тура группового этапа.

«Ференцварош» достиг группового этапа впервые за 15 лет, – приводит «Евро-Футбол.ру» слова Хорвата. – Последний раз это было в Кубке УЕФА в 2004 году, а затем команда никак не могла преодолеть квалификационный раунд.

Главное, что сейчас команда получит большой опыт, я думаю, что, если «Ференцварош» выйдет из группы, это будет большим сюрпризом».

После двух туров «Ференцварош» набрал одно очко и занимает третье место в группе H.

Матч ЦСКА – «Ференцварош» пройдет 24 октября на «ЦСКА Арене». Начало – 19:55 (мск). В параллельном матче «Лудогорец» примет «Эспаньол».