Александр Бубнов: В РПЛ скорости ниже, поэтому у российских клубов возникают проблемы в еврокубках «Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов.

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение «Зенита» от «РБ Лейпциг» (1:2) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Лейпциг» – не самый сильный соперник, какой мог бы встретиться «Зениту» в Европе, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – С такими командами нужно стараться брать мяч под контроль, так как без него всегда тяжелее играть.

Нужно было смелее идти вперед, но соблюдать баланс, вовремя отходя назад. К сожалению, в нашем чемпионате скорости гораздо ниже, поэтому российские клубы и сталкиваются с такими проблемами в еврокубках».

Напомним, «Зенит» открыл счет в матче после гола защитника Ярослава Ракицкого, однако во втором тайме немцы забили два гола за десять минут и одержали победу.

Теперь «РБ Лейпциг» лидирует в группе G с шестью очками, у «Зенита» и «Лиона» – по четыре, у «Бенфики» – три.