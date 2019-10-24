Александр Бубнов: В РПЛ скорости ниже, поэтому у российских клубов возникают проблемы в еврокубках

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение «Зенита» от «РБ Лейпциг» (1:2) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Лейпциг» – не самый сильный соперник, какой мог бы встретиться «Зениту» в Европе, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – С такими командами нужно стараться брать мяч под контроль, так как без него всегда тяжелее играть.
Нужно было смелее идти вперед, но соблюдать баланс, вовремя отходя назад. К сожалению, в нашем чемпионате скорости гораздо ниже, поэтому российские клубы и сталкиваются с такими проблемами в еврокубках».
Напомним, «Зенит» открыл счет в матче после гола защитника Ярослава Ракицкого, однако во втором тайме немцы забили два гола за десять минут и одержали победу.
Теперь «РБ Лейпциг» лидирует в группе G с шестью очками, у «Зенита» и «Лиона» – по четыре, у «Бенфики» – три.
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