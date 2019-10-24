Мосгорсурд отклонил апелляцию Малосолова на штраф в 20 тысяч за оскорбление Адриано

Московский городской суд отклонил апелляцию болельщика ЦСКА Андрея Малосолова на решение Перовского суда, который оштрафовал его на 20 тысяч рублей за оскорбительный пост в твиттере в адрес бывшего форварда «Спартака» Луиса Адриано.
«Решение Перовского суда оставить без изменения», – приводит «Р-Спорт» слова судьи Андрея Васильева.
Напомним, Малосолов опубликовал сообщение во время матча «Спартака» и ЦСКА на предсезонном турнире в Австрии. После этого красно-белые подали на Малосолова заявление в прокуратуру по административной статье 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
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