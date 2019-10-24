Яка Бийол: Шансы ЦСКА на плей-офф Лиги Европы не математические, а реальные ЦСКА занимает последнее место в группе H после двух туров.

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол перед матчем третьего тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем» высказался о шансах команды на выход в плей-офф.

«Шансы выйти в плей-офф? Они есть, – приводит слова 20-летнего словенца официальный сайт клуба. – Не математические, а реальные. Как я уже говорил, очень многое будет зависеть от двух игр с «Ференцварошем». И мы настроены только на победу».

Напомним, ЦСКА проиграл «Лудогорцу» (1:5) и «Эспаньолу» (0:2) и занимает последнее место в группе H.

В четверг в третьем туре группового этапа ЦСКА сыграет дома с «Ференцварошем». Начало игры – 19:55 (мск).