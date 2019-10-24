Андрей Аршавин: У «РБ Лейпциг» состав в два раза дороже, чем даже у нашего самого богатого клуба «Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказался о поражении команды от «РБ Лейпциг» (1:2) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Лейпциг» тоже сильная команда, – приводит слова Аршавина официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – У них состав в два раза дороже, чем даже у нашего самого богатого клуба. Плюс они играли дома, им нельзя было проигрывать. Они все кинули на этот матч, вот и выиграли».

Напомним, «Зенит» открыл счет в матче после гола защитника Ярослава Ракицкого, однако во втором тайме немцы забили два гола за десять минут и одержали победу.

Теперь «РБ Лейпциг» лидирует в группе G с шестью очками, у «Зенита» и «Лиона» – по четыре, у «Бенфики» – три.