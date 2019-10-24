Юношеская сборная России забила семь голов Сан-Марино в отборе на Евро-2020

Юношеская сборная России (U17) победила Сан-Марино (7:0) в первом туре первого отборочного раунда Евро-2020.
Хет-трик оформил Магомедхабиб Абдусаламов, по голу забили Арсен Захарян, Артем Соколов, Владислав Шитов и Гаррик Левин.
Сборная России выступает в группе 10 вместе с Румынией, Швейцарией и Сан-Марино. Хозяином мини-турнира выступает Румыния.
Во втором туре 27 октября Россия сыграет с Румынией. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в элитный раунд.
Буфтя (Румыния)
Евро-2020
1-й отборочный раунд
Группа 10
1-й тур
Россия – Сан-Марино – 7:0 (3:0)
Голы: Захарян, 11. Соколов, 12. Шитов, 44. Абдусаламов, 77, 79, 84. Левин, 86.
Сергей Шахрай: Судьи не правы – Павлюченко и Ходыкин катались лучше китайцев Серебряный призер Олимпиады, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай специально для «Советского спорта» подвел итоги короткой программы на первом этапе Гран-при по фигурному катанию в Лас-Вегасе. 19.10.2019 14:18 Фигурное катание Волохов Юрий 1/4 до мирового рекорда. Косторная разгромила Туктамышеву в Финляндии 16-летняя Алена Косторная на первом же своем «взрослом» турнире прыгнула тройной аксель и победила с высоченными оценками. 13.10.2019 19:45 Фигурное катание Тигай Лев Конор Макгрегор: Хабиб – трус! Он, наверное, улетел из страны, потому что я здесь (видео) Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор дал огненную пресс-конференцию в Москве. 24.10.2019 15:15 ММА Усачев Владислав Горе для Егора. Рублев обыграл Герасимова и вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля» В четверг определились последние четвертьфиналисты московского турнира. Победы во втором раунде из россиян одержали Андрей Рублев, Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова, которая взяла верх над Варварой Грачевой. 17.10.2019 23:45 Теннис Мысин Николай На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий В Дагестане Конора теперь не ждут. Макгрегор «зажег» в Москве, но оскорбил весь народ Хабиба В Москве прошла первая пресс-конференция бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, которая вызвала ажиотаж у столичных фанатов ММА. 24.10.2019 16:17 ММА Ващенко Сергей Пелино больше не серый кардинал. Он будет рулить «Локомотивом» Менеджеры ярославцев остановились на очевидной кандидатуре главного тренера. 22.10.2019 15:30 Хоккей Костяев Иван По Лас-Вегасу – из всех орудий. Щербакова нокаутировала соперниц в США (видео) На этапе Гран-при Анна Щербакова прыгнула два четверных лутца в произвольной программе и взлетела с четвертого места на первое! У Елизаветы Туктамышевой – бронза. 20.10.2019 11:30 Фигурное катание Тигай Лев Как НХЛ сражается за будущего зрителя Любой процветающий бизнес да еще со столетней историей, как НХЛ, никогда не живет одним днем. 23.10.2019 13:00 Хоккей Славин Виталий