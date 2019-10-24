Юношеская сборная России забила семь голов Сан-Марино в отборе на Евро-2020 Хет-трик сделал Абдусаламов.

Юношеская сборная России (U17) победила Сан-Марино (7:0) в первом туре первого отборочного раунда Евро-2020.

Хет-трик оформил Магомедхабиб Абдусаламов, по голу забили Арсен Захарян, Артем Соколов, Владислав Шитов и Гаррик Левин.

Сборная России выступает в группе 10 вместе с Румынией, Швейцарией и Сан-Марино. Хозяином мини-турнира выступает Румыния.

Во втором туре 27 октября Россия сыграет с Румынией. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в элитный раунд.

Буфтя (Румыния)

Евро-2020

1-й отборочный раунд

Группа 10

1-й тур

Россия – Сан-Марино – 7:0 (3:0)

Голы: Захарян, 11. Соколов, 12. Шитов, 44. Абдусаламов, 77, 79, 84. Левин, 86.