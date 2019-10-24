Дубравка подписал новый контракт с «Ньюкаслом» - Советский спорт
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24 октября 2019 18:27Футбол

Дубравка подписал новый контракт с «Ньюкаслом»

Вратарь сборной Словакии Мартин Дубравка подписал новое соглашение с «Ньюкаслом».

Как сообщает пресс-служба команды, новый контракт с голкипером рассчитан на шесть лет.

Добавим, что 30-летний вратарь перешел в «Ньюкасл» из пражской «Спарты» в январе 2018 года. С тех пор он провел за команду 59 матчей во всех турнирах, 17 раз отыграв на ноль.

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