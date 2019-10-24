Дубравка подписал новый контракт с «Ньюкаслом» Вратарь сборной Словакии Мартин Дубравка подписал новое соглашение с «Ньюкаслом».

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Как сообщает пресс-служба команды, новый контракт с голкипером рассчитан на шесть лет.

Добавим, что 30-летний вратарь перешел в «Ньюкасл» из пражской «Спарты» в январе 2018 года. С тех пор он провел за команду 59 матчей во всех турнирах, 17 раз отыграв на ноль.