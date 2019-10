Дубравка подписал новый контракт с «Ньюкаслом»

Как сообщает пресс-служба команды, новый контракт с голкипером рассчитан на шесть лет.

Добавим, что 30-летний вратарь перешел в «Ньюкасл» из пражской «Спарты» в январе 2018 года. С тех пор он провел за команду 59 матчей во всех турнирах, 17 раз отыграв на ноль.

✍🏽 Newcastle United are delighted to announce that goalkeeper Martin Dúbravka has signed a new six-year contract at St. James' Park.



Full story: https://t.co/lGDrCUgJx7 #NUFC pic.twitter.com/HjXW13DI6T