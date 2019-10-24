Моуринью отказался возглавить дортмундскую «Боруссию» Португальский специалист Жозе Моуринью ответил отказом на предложение руководства дортмундской «Боруссии» возглавить команду.

Как сообщает El Chiringuito TV, Моуринью заинтересован в подписании контракта с более амбициозным клубом.

Ранее сообщалось, что Моуринью провел встречу с руководством немецкой команды. Согласно источнику, он обсудил возможные переезд в чемпионат Германии с гендиректором «шмелей» Ханс-Йоахимом Ватцке. Отмечалось, что функционер готов был пригласить португальца в случае увольнения Люсьена Фавра с должности главного тренера.