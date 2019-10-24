Моуринью отказался возглавить дортмундскую «Боруссию»

Как сообщает El Chiringuito TV, Моуринью заинтересован в подписании контракта с более амбициозным клубом.
Ранее сообщалось, что Моуринью провел встречу с руководством немецкой команды. Согласно источнику, он обсудил возможные переезд в чемпионат Германии с гендиректором «шмелей» Ханс-Йоахимом Ватцке. Отмечалось, что функционер готов был пригласить португальца в случае увольнения Люсьена Фавра с должности главного тренера.
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