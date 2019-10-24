«Интер» готов побороться с «ПСЖ» за трансфер Ракитича Хорватский полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может продолжить карьеру в «Интере».

Как сообщает El Desmarque, итальянский клуб готов заплатить за хорвата 38 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в переходе Ракитича заинтересован французский «ПСЖ».

Отметим, что в текущем сезоне 31-летний хорват восемь раз появлялся на поле в составе «Барселоны», проведя на поле в общей сложности 203 минуты.

Напомним, что Ракитич перешел в «Барселону» из «Севильи» в июле 2014 года за 18 миллионов евро. С тех пор хорватский полузащитник 276 матчей за каталонскую команду, записав на свой счет 34 забитых мяча и 37 голевых передач.

Действующий контракт хавбека с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года, а стоимость оценивается порталом transfermarkt в 35 миллионов евро.