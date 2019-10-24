Александр Медведев: Статистика показывает, что показатели «Зенита» лучше, чем у «РБ Лейпциг» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 октября 2019 19:19ФутболЛипкин Антон

Александр Медведев: Статистика показывает, что показатели «Зенита» лучше, чем у «РБ Лейпциг»

«Зенит» потерпел первое поражение в Лиге чемпионов.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подвел итоги матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (1:2).

«Мы проиграли сильному, мобилизованному сопернику, который неудачно провел несколько матчей перед игрой с нашей командой, – приводит ТАСС слова Медведева. – Считаю, что «Зенит» очень хорошо провел первый тайм, и статистика, в том числе более детальная, чем та, что публикуется, показывает, что в большинстве элементов игры показатели у «Зенита» были лучше».

Напомним, «Зенит» открыл счет в матче после гола защитника Ярослава Ракицкого, однако во втором тайме немцы забили два гола за десять минут и одержали победу.

Теперь «РБ Лейпциг» лидирует в группе G с шестью очками, у «Зенита» и «Лиона» – по четыре, у «Бенфики» – три.

Аньелли мыслит глобально. Для дальнейшего развития «Юве» ему требуются 300 млн Президент «Старой синьоры» на совете директоров поставил задачу сделать клуб одним из финансовых лидеров европейского футбола. 24.10.2019 15:00 Футбол Зибрак Артем
Еще по теме:
Гаджи Гаджиев: «Локомотиву» не хватило сил и готовности в конце игры с «Ювентусом» Дмитрий Сенников: Дома «Локомотиву» с «Юве» будет еще сложнее
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Архивный «Локо» и напоровшийся «Зенит». Колонка Юрия Цыбанева У красно-зеленых в Турине и у сине-бело-голубых в Лейпциге получилось похоже. И равно неудачно. Но за попытки – спасибо. 24.10.2019 11:00 Футбол Цыбанев Юрий
Касаткина уже не чемпионка. И потеряет 30 строчек в рейтинге Дарья Касаткина не защитила титул на «Кубке Кремля», проиграв уже в первом раунде – украинке Даяне Ястремской. В рейтинге WTA экс-первая ракетка России может покинуть топ-70. 15.10.2019 21:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Шарапова рассказала о пользе дисквалификации Рублев объяснил любовь к числу «81» Хачанов досрочно вышел в четвертьфинал турнира в Вене
В Дагестане Конора теперь не ждут. Макгрегор «зажег» в Москве, но оскорбил весь народ Хабиба В Москве прошла первая пресс-конференция бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, которая вызвала ажиотаж у столичных фанатов ММА. 24.10.2019 16:00 ММА Ващенко Сергей
Везет алкоголь. Макгрегор едет в Москву не для разогрева боя с Хабибом 24 октября бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в Москве проведет свою первую пресс-конференцию. 21.10.2019 17:30 ММА Ващенко Сергей
Исмаил Силлах: Жалко Гвоздика, Бетербиев – молодец Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBO (79.3 кг) Исмаил Силлах подвел итоги встречи чемпиона по версии IBF россиянина Артура Бетербиева и обладателя титула WBC украинца Александра Гвоздика. 19.10.2019 17:56 Бокс Усачев Владислав
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Пелино больше не серый кардинал. Он будет рулить «Локомотивом» Менеджеры ярославцев остановились на очевидной кандидатуре главного тренера. 22.10.2019 15:30 Хоккей Костяев Иван
Павлюченко и Ходыкин: так их засудили или нет? Обзор событий уик-энда Разбираемся: что было интересного на стартовом этапе Гран-при в Лас-Вегасе кроме блестящей победы Анны Щербаковой. 21.10.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
19:19 Футбол Александр Медведев: Статистика показывает, что показатели «Зенита» лучше, чем у «РБ Лейпциг»
19:17 Футбол Моуринью отказался возглавить дортмундскую «Боруссию»
18:56 Футбол ЦСКА - «Ференцварош». Стартовые составы команд
18:45 Футбол Полузащитник «Витесса» отстранен от тренировок после конфликта со Слуцким
18:27 Футбол Дубравка подписал новый контракт с «Ньюкаслом»
18:07 Хоккей Александр Медведев: Руководство СКА не поднимает тему об отставке главного тренера
17:39 Футбол Ивелин Попов: В матче с «Сочи» будет другой «Ростов», не тот, что играл с «Зенитом»
17:17 Хоккей «Локомотив» подписал пробный контракт с Марковым
17:11 Футбол Эрнандес успешно перенес операцию
17:03 Футбол Юношеская сборная России забила семь голов Сан-Марино в отборе на Евро-2020
16:54 Футбол Андрей Аршавин: У «РБ Лейпциг» состав в два раза дороже, чем даже у нашего самого богатого клуба
16:37 Хоккей Ларионов полетит с «молодежкой» на Суперсерию
16:27 Формула-1 Квят заработал одно очко благодаря дисквалификации «Рено» на Гран-при Японии
16:19 Футбол Урош Спаич: Все знают, что в Турции никому не бывает легко
16:07 Футбол Яка Бийол: Шансы ЦСКА на плей-офф Лиги Европы не математические, а реальные
15:57 Баскетбол Защитник УНИКСа Макколлум признан лучшим игроком тура в Еврокубке
15:50 Футбол Мосгорсурд отклонил апелляцию Малосолова на штраф в 20 тысяч за оскорбление Адриано
15:44 Футбол Александр Ерохин: После чемпионата мира нужно было поддержать уровень позитива вокруг сборной
15:36 Хоккей Валерий Брагин – о суперсерии в Канаде: Будет полезно посмотреть, как игроки действуют под нагрузкой
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array