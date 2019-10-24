Александр Медведев: Статистика показывает, что показатели «Зенита» лучше, чем у «РБ Лейпциг»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подвел итоги матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (1:2).
«Мы проиграли сильному, мобилизованному сопернику, который неудачно провел несколько матчей перед игрой с нашей командой, – приводит ТАСС слова Медведева. – Считаю, что «Зенит» очень хорошо провел первый тайм, и статистика, в том числе более детальная, чем та, что публикуется, показывает, что в большинстве элементов игры показатели у «Зенита» были лучше».
Напомним, «Зенит» открыл счет в матче после гола защитника Ярослава Ракицкого, однако во втором тайме немцы забили два гола за десять минут и одержали победу.
Теперь «РБ Лейпциг» лидирует в группе G с шестью очками, у «Зенита» и «Лиона» – по четыре, у «Бенфики» – три.
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