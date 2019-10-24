Макгрегор посетит матч ЦСКА – «Ференцварош» - Советский спорт
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24 октября 2019 19:46ФутболЛипкин Антон

Макгрегор посетит матч ЦСКА – «Ференцварош»

Ирландец приехал в Москву.

Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор посетит матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и «Ференцварошем».

«Посещу стадион и буду болеть за ЦСКА», – сказал 31-летний ирландец.

Макгрегор прилетел в Москву и утром в четверг провел пресс-конференцию, во время которой сообщил, что проведет свой следующий поединок 18 января.

Напомним, Макгрегор не выступал в смешанных единоборствах с 6 октября 2018 года, когда в Лас-Вегасе потерпел поражение от Хабиба Нурмагомедова в титульном поединке легкого дивизиона. Всего в 25 боях в ММА на счету Макгрегора 21 победа и четыре поражения.

Матч ЦСКА – «Ференцварош» пройдет 24 октября на «ЦСКА Арене» в Москве. Начало игры – 19:55.

После двух туров ЦСКА остается без очков на четвертом месте в группе H, у «Ференцвароша» – одно очко и третье место.

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