«Порту» дома не смог переиграть «Рейнджерс» Футболисты «Порту» сыграли вничью с «Рейнджерс» в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча прошла в Порту на стадионе «Драгау» и завершилась со счетом 1:1. В составе португальского клуба голом отметился Луис Диас (36-я минута). У шотландской команды отличился Альфредо Морелос (44).

После этой игры «Порту» набрал четыре очка и расположился на третьей строчке в турнирной таблице группы G. «Рейнджерс», имея такое же количество очков, занимает второе место.

В следующем туре команды снова сыграют между собой, но уже в Шотландии. Встреча пройдет 7 ноября в Глазго на стадионе «Айброкс» и начнется в 23:00 по московскому времени.

Добавим, что в параллельном матче швейцарский «Янг Бойз» дома обыграл голландский «Фейеноорд» со счетом 2:0 и вышел в лидеры группы G.