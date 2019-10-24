Сергей Ребров: Даже не знаю, когда «Ференцварош» последний раз побеждал в Лиге Европы Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров прокомментировал победу команды в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА (1:0).

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- Благодарен ребятам за то, что они прибавили во втором тайме и победили, хотя в этот раз для ЦСКА три очка были очень важны. В футболе всегда главное - результат.

Я знаю силу ЦСКА в атаке, поэтому мы старались насытить центральную зону. Во втором тайме ЦСКА подсел.

Даже не знаю, когда мы последний раз побеждали в этом турнире - знаю только, что «Ференцварош» пятнадцать лет в нем не участвовал, - приводит слова Реброва «Матч ТВ».

После этой игры ЦСКА, проиграв все три матча на турнире, занимает четвертую строчку в турнирной таблице группы Н. «Ференцварош», имея в активе четыре очка, расположился на третьем месте.

В следующем туре команды снова сыграют между собой, но уже в Венгрии.