Сергей Ребров: Даже не знаю, когда «Ференцварош» последний раз побеждал в Лиге Европы

- Благодарен ребятам за то, что они прибавили во втором тайме и победили, хотя в этот раз для ЦСКА три очка были очень важны. В футболе всегда главное - результат.
Я знаю силу ЦСКА в атаке, поэтому мы старались насытить центральную зону. Во втором тайме ЦСКА подсел.
Даже не знаю, когда мы последний раз побеждали в этом турнире - знаю только, что «Ференцварош» пятнадцать лет в нем не участвовал, - приводит слова Реброва «Матч ТВ».
После этой игры ЦСКА, проиграв все три матча на турнире, занимает четвертую строчку в турнирной таблице группы Н. «Ференцварош», имея в активе четыре очка, расположился на третьем месте.
В следующем туре команды снова сыграют между собой, но уже в Венгрии.
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