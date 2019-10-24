Сергей Ребров: Фернандес почти не обороняется, и мы это использовали Главный тренер «Ференцвароша» объяснил, за счет чего его команда победила ЦСКА.

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– Игра была за шесть очков. И ЦСКА создал больше моментов, чем мы. Тем ценнее эта победа над очень квалифицированным и мотивированным соперником. Благодарен игрокам за то, что они так прибавили во втором тайме. Не боялись идти в атаку в концовке, когда хозяева явно подсели.

– А почему ЦСКА подсел?

– Сказалась их игра в выходные на синтетике в Уфе. Во втором тайме ЦСКА уже не прессинговал, поэтому нам было проще подходить к чужой штрафной, наносить удары. Ну и в итоге – такая удачная развязка… Даже не знаю, когда «Ференцварош» последний раз побеждал в основной стадии еврокубка. Команда 15 лет не играла на этом уровне.

– Попросили команду оказывать давление на зону 17-летнего Вадима Карпова?

– Дело не только в нем. Мы знали, что Фернандес – хотя и классный атакующий игрок, почти на обороняется. А под ним как раз был 17-летний защитник, которого Токмак Нгуен превосходит в скорости. Отсюда несколько моментов в зоне Карпова. И в конце концов – гол.

– Как известный в прошлом нападающий, что посоветуете Федору Чалову? Ехать в Европу или пытаться прогрессировать в ЦСКА?

– Чалов – игрок уровня сборной. Он сам решит, что ему нужно. И в ЦСКА тоже можно развиваться. Я общался с тренерами команды. Для молодежи там созданы отличные условия.