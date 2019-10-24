«Краснодар» обыграл «Трабзонспор», одержав первую победу на групповом этапе Лиги Европы Футболисты «Краснодара» взяли верх над «Трабзонспором» в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы со счетом 2:0.

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В составе российской команды голами отметились Маркус Берг (49-я минута) и Тонни де Вильена (90+2).

Отметим, что в параллельном матче «Базель» на выезде обыграл «Хетафе» со счетом 1:0.

После этой игры «Краснодар» набрал три очка и поднялся на третье место в турнирной таблице группы С, «Трабзонспор» с одним очком расположился на четвертой позиции, «Хетафе», имея в активе шесть баллов, занимает вторую строчку. Лидирует в группе «Базель», набравший в трех встречах семь очков.