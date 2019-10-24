«Арсенал» вырвал победу у «Витории Гимарайнш» Футболисты «Арсенала» одержали волевую победу над «Виторией Гимарайнш» в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. В составе английской команды голами отметились Габриэл Мартинелли (32-я минута) и Николя Пепе (80, 90+2). У португальского клуба отличились Маркус Эдвардс (8) и Бруно (36).

После этой игры «Арсенал», имея в активе девять очков, продолжает лидировать в турнирной таблице группы F. «Витория», проиграв все три матча, занимает четвертое место.

Добавим, что в параллельном матче немецкий «Айнтрахт» на своем поле переиграл бельгийский «Стандард» со счетом 2:1.