«Селтик» одержал волевую победу над «Лацио» - Советский спорт
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24 октября 2019 23:56Футбол

«Селтик» одержал волевую победу над «Лацио»

Футболисты «Селтика» обыграли «Лацио» в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча прошла в Глазго на стадионе «Селтик Парк» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В составе итальянского клуба голом отметился Мануэль Лаццари (40-я минута). У шотландской команды отличились Райан Кристи (67) и Кристофер Жюльен (89).

После этой игры «Селтик» набрал семь очков и продолжает лидировать в группе Е. «Лацио» с тремя очками расположился на третьем месте.

Добавим, что в параллельном матче «ЧФР Клуж» обыграл в гостях обыграл «Ренн» со счетом 1:0.

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