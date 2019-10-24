«Селтик» одержал волевую победу над «Лацио» Футболисты «Селтика» обыграли «Лацио» в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

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Встреча прошла в Глазго на стадионе «Селтик Парк» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В составе итальянского клуба голом отметился Мануэль Лаццари (40-я минута). У шотландской команды отличились Райан Кристи (67) и Кристофер Жюльен (89).

После этой игры «Селтик» набрал семь очков и продолжает лидировать в группе Е. «Лацио» с тремя очками расположился на третьем месте.

Добавим, что в параллельном матче «ЧФР Клуж» обыграл в гостях обыграл «Ренн» со счетом 1:0.