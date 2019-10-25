Хердур Магнуссон: В Лиге Европы для ЦСКА ничего не окончено Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон прокомментировал поражение команды от «Ференцвароша» (0:1) в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

- Мы стараемся не унывать, команда по-прежнему хорошо идет в чемпионате России. Нам важно победить. В Лиге Европы для ЦСКА ничего не окончено - остается три матча. Ситуация сложная, нам нужно работать над ошибками, - приводит слова Магнуссона ТАСС.

После этой игры ЦСКА, проиграв все три матча турнира, занимает четвертую строчку в турнирной таблице группы Н. «Ференцварош», имея в активе четыре очка, расположился на третьем месте.

В следующем туре команды снова сыграют между собой, но уже в Венгрии.