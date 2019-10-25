Португалия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА После матчей 3-го тура группового этапа Лиги Европы Португалия увеличила свое преимущество в борьбе с Россией за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.

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Напомним, что в минувший четверг ЦСКА уступил «Ференцварошу» (0:1), а «Краснодар» победил «Трабзонспор» (2:0).

В то же время «Брага» обыграла «Бешикташ» (2:1), «Спортинг» оказался сильнее «Русенборга» (1:0), «Порту» сыграл вничью с «Рейнджерс» (1:1), а «Витория» уступила «Арсеналу» (2:3).

Таким образом, по итогам матчей 3-го тура у Португалии 44,849 балла в таблице коэффициентов УЕФА, в то время как у России всего 43,883.