«Рубин» примет «Урал» в 14-м туре премьер-лиги Начало матча – 19:30 (мск).

Загрузка...

«Рубин» сыграет дома с «Уралом» в матче 14-го тура премьер-лиги.

После 13 туров «Урал» набрал 17 очков и занимает седьмое место, у «Рубина» на два очка меньше и девятая позиция.

В своих предыдущих матчах «Рубин» сыграл вничью со «Спартаком» в Москве (0:0), а «Урал» одержал волевую победу над «Тамбовом» (2:1) в Саранске.

В прошлом сезоне команды выиграли друг у друга в домашних матчах: в октябре «Рубин» победил в Казани (1:0), а в апреле «Урал» – в Екатеринбурге (2:1).

В предыдущий раз «Рубин» проигрывал «Уралу» дома 17 сентября 2017 года (0:1).

Матч «Рубин» – «Урал» пройдет 25 октября на стадионе «Центральный» в Казани. Начало игры – 19:30 (мск).