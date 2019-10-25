Гол Ибрагимовича не спас «Гэлакси» от вылета из плей-офф (видео) «Гэлакси» проиграли в дерби с «Лос-Анджелесом».

«Лос-Анджелес Гэлакси» не смогли выйти в финал плей-офф Западной конференции MLS.

В полуфинальном матче «Гэлакси» проиграли в дерби с «Лос-Анджелесом» (3:5). У победителей дубль сделал мексиканец Карлос Вела. Швед Златан Ибрагимович из «Гэлакси» забил свой 31-й гол в сезоне и сделал голевую передачу.

Теперь в финале Западной конференции «Лос-Анджелес» сыграет с «Сиэттл Саундерс», а в финале Восточной конференции – «Торонто» проведет матч с «Атлантой Юнайтед».

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«Лос-Анджелес» – «Лос-Анджелес Гэлакси» – 5:3 (2:1)

Голы: Вела, 16, 40. Росси, 66. Диоманде, 68, 80 – Павон, 41. Ибрагимович, 55. Фельтшер, 77.