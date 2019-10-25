Гол Ибрагимовича не спас «Гэлакси» от вылета из плей-офф (видео)

«Лос-Анджелес Гэлакси» не смогли выйти в финал плей-офф Западной конференции MLS.
В полуфинальном матче «Гэлакси» проиграли в дерби с «Лос-Анджелесом» (3:5). У победителей дубль сделал мексиканец Карлос Вела. Швед Златан Ибрагимович из «Гэлакси» забил свой 31-й гол в сезоне и сделал голевую передачу.
Теперь в финале Западной конференции «Лос-Анджелес» сыграет с «Сиэттл Саундерс», а в финале Восточной конференции – «Торонто» проведет матч с «Атлантой Юнайтед».
Конор Макгрегор: Хабиб – трус! Он, наверное, улетел из страны, потому что я здесь (видео)Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор дал огненную пресс-конференцию в Москве.24.10.2019 15:15ММАУсачев Владислав
Самсонов чуть не побил рекорд страны на Мемориале Тена. Обзор событий уик-эндаНа «челленджере» в Эспо кроме дуэли Косторная – Туктамышева хватало разных событий. Но начнем мы не с Финляндии, а с Алма-Аты – и 14-летнего Даниила Самсонова.14.10.2019 17:30Фигурное катаниеТигай Лев
Шансы ЦСКА и «Краснодара» дожить до весны равны нулюДевять раз российские клубы набирали после двух туров ноль очков, как сейчас армейцы и «быки», и никогда не поднимались в итоговой таблице выше третьего места.24.10.2019 09:00ФутболБезъязычный Алексей
Медведев превратился в монстра. Почему он «разрывает» Тур?Даниил Медведев сыграл шесть финалов подряд, взял два «Мастерса» и обошел Федерера в чемпионской гонке ATP. «Советский спорт» – о том, почему он так крут. И чего ждать от него дальше.16.10.2019 09:00ТеннисМысин Николай
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиацияНа летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30БиатлонВолохов Юрий
Медведевым единым. В четвертьфинале в Шанхае – лишь один россиянинИз трех россиян в третьем круге китайского «Мастерса» победу добыл лишь один. Даниил Медведев с трудом обыграл Васека Поспишила и вышел в четвертьфинал. Карен Хачанов и Андрей Рублев, увы, уступили.10.10.2019 21:15ТеннисМысин Николай
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.27.03.2019 09:00БиатлонВолохов Юрий
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.04.04.2019 14:30БиатлонОхотников Степан
«Адвокаты Новосельцева, видимо, готовят нам какой-то сюрприз»Адвокат Катерины Кейру Эльмира Мусаева рассказала «Советскому спорту», что сейчас происходит в судебном процессе экс-баскетболистки сборной России и ее супруга Ивана Новосельцева.24.10.2019 12:30ФутболВолохов Юрий
Орзубек Назаров: Бетербиев «сломал» Гвоздика, Александр сдалсяБывший чемпион мира по версии WBA в легком весе Орзубек Назаров подвел итоги встречи чемпиона по версии IBF россиянина Артура Бетербиева и обладателя титула WBC украинца Александра Гвоздика.19.10.2019 16:35БоксУсачев Владислав