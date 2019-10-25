Федор Чалов: Матч с «Ференцварошем» – один из самых невезучих ЦСКА потерпел третье поражение в Лиге Европы.

Форвард ЦСКА Федор Чалов подвел итоги матча с «Ференцварошем» (0:1) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов на «ЦСКА Арене».

– Думаю, это один из самых невезучих матчей, – сказал 21-летний нападающий. – Очень много моментов имели, нужно реализовывать. На таком уровне много моментов таких не будет. Поэтому футбол нас наказал, и мы пропустили гол.

– Дело только в невезении или в усталости и еще в чем-то?

– Контролировали игру и в первом, и во втором таймах. Но не забиваешь ты – забивают тебе.

Напомним, ЦСКА потерпел третье поражение подряд и остается на последнем месте в группе H.

В четвертом туре 6 ноября ЦСКА и «Ференцварош» сыграют в Будапеште.