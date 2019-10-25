Нобель Арустамян: «Зенит» не имеет права не продлить контракт с Дзюбой Контракт форварда с клубом рассчитан до весны следующего года.

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Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян высказался о ситуации с контрактом форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Зенит» не имеет права не продлить контракт с ним, учитывая не только нынешнюю форму, но и его статус самого популярного игрока сборной России, – приводит слова Арустамяна официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – В интересах клуба, игрока и национальной команды решить вопросы по контракту до начала второй части сезона. Будет не очень здорово, если Дзюбу весной будут отвлекать мысли по этому поводу».

Напомним, Дзюба перешел в «Зенит» в 2015 году, подписав с клубом пятилетний контракт.

В нынешнем сезоне Дзюба забил девять голов и сделал десять результативных передач в 17 матчах во всех турнирах. Всего же за «Зенит» у него 61 гол и 48 передач в 156 матчах.