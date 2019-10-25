Унаи Эмери – о победе над «Виторией Гимарайнш»: Мы не играли так, как хотели, но проявили характер «Арсенал» вырвал победу у «Витории Гимарайнш» в Лиге Европы.

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Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери подвел итоги матча с «Виторией Гимарайнш» (3:2) в третьем туре группового этапа Лиги Европы на «Арсенал Стэдиум» в Лондоне.

«Наша цель в турнире – занять первое место в группе, – приводит слова испанца официальный сайт УЕФА. – Каждый матч – это шанс использовать разных игроков, накапливать опыт и постепенно становиться лучше. Мы не играли так, как хотели, но проявили характер. Это хорошая победа».

Напомним, в составе «канониров» дубль оформил ивуариец Николя Пепе, а первый гол забил бразилец Габриэл Мартинелли.

«Арсенал» набрал девять очков и продолжает лидировать в группе F. В четвертом туре 6 ноября команда сыграет с «Викторией Гимарайнш» в Португалии.