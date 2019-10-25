Златан Ибрагимович: Если уйду из «Гэлакси», никто и не вспомнит, что такое MLS - Советский спорт
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25 октября 2019 13:37ФутболЛипкин Антон

Златан Ибрагимович: Если уйду из «Гэлакси», никто и не вспомнит, что такое MLS

У шведа заканчивается контракт с клубом.

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович высказался о своем будущем в MLS.

Накануне ночью «Гэлакси» проиграли «Лос-Анджелесу» (3:5) в матче ½ финала плей-офф Западной конференции и завершили сезон.

«Если я останусь, это будет хорошо для MLS, потому что весь мир следит за мной, – сказал 38-летний швед, слова которого приводит Football Italia – Если же я уйду, никто не вспомнит, что такое MLS».

Напомним, Ибрагимович перешел в «Гэлакси» весной прошлого года. За это время он провел за клуб 58 матчей, в которых забил 53 гола и сделал 15 результативных передач. Его контракт с клубом истекает 31 декабря.

Ранее сообщалось, что форвард может продолжить карьеру в «Наполи».

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