Валерий Масалитин: ЦСКА необходимо усиление ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в Лиге Европы.

Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин высказался о проблемах ЦСКА с составом.

«У ЦСКА очень мало маневров, – приводит News.ru слова Масалитина. – Остается только ждать, пока они наберутся опыта, а некоторые, может быть, так и останутся на прежней ступени развития. Усиление необходимо, конкуренция нужна».

Напомним, в четверг ЦСКА потерпел поражение от «Ференцвароша» (0:1) в третьем туре группового этапа Лиги Европы на «ЦСКА Арене» в Москве и остался на последнем месте в группе H.

Армейцы по-прежнему не набрали ни одного очка в турнире и в четвертом туре 6 ноября сыграют с «Ференцварошем» в Будапеште.