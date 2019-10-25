Никола Влашич – о поражении от «Ференцвароша»: Футбол – справедливая игра

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал поражение от «Ференцвароша» (0:1) в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы на «ЦСКА Арене» в Москве.
«Мы проиграли, потому что не реализовали моменты, которые были у меня и у других игроков, – приводит слова 22-летнего хорвата официальный сайт клуба. – Мы не смогли забить гол.
Футбол – справедливая игра. Соперник, наоборот, использовал свой шанс, хотя их было немного. Конечно, мы крайне недовольны поражением».
Напомним, ЦСКА потерпел третье поражение подряд и остается на последнем месте в группе H.
В четвертом туре 6 ноября ЦСКА и «Ференцварош» сыграют в Будапеште.
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