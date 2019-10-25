Сафонов попал в команду недели Лиги Европы

УЕФА назвал команду недели в третьем туре группового этапа Лиги Европы.
В нее попал голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, который не позволил отличиться «Трабзонспору» (2:0) в матче на стадионе «Шенол Гюнеш» в Трабзоне.
Отметим, что в символическую сборную недели вошли три игрока АЗ (Голландия), а также по два игрока из «Севильи» (Испания) и «Карабаха» (Азербайджан).
Команда недели Лиги Европы:
вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»);
защитники: Айлтон («Карабах»), Овен Вейндал (АЗ), Артем Шабанов («Динамо» Киев), Серхио Эскудеро («Севилья»);
полузащитники: Франко Васкес («Севилья»), Тен Копмейнерс (АЗ), Дани Кинтана («Карабах»);
форварды: Уссама Идрисси (АЗ), Роман Яремчук («Гент»), Николя Пепе («Арсенал»).
🔢 Команда недели в #ЛигаЕвропы ⚽️— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 25, 2019
🌟 Сафонов, Шабанов, Яремчук и два представителя «Карабаха» 🌟@FCKrasnodar | @DynamoKyiv | @FKQarabaghEN pic.twitter.com/27RO4EFfJN
Матчи четвертого тура пройдут 6 ноября.