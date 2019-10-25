Сафонов попал в команду недели Лиги Европы Голкипер «Краснодара» не пропустил в матче с «Трабзонспором».

УЕФА назвал команду недели в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

В нее попал голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, который не позволил отличиться «Трабзонспору» (2:0) в матче на стадионе «Шенол Гюнеш» в Трабзоне.

Отметим, что в символическую сборную недели вошли три игрока АЗ (Голландия), а также по два игрока из «Севильи» (Испания) и «Карабаха» (Азербайджан).

Команда недели Лиги Европы:

вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»);

защитники: Айлтон («Карабах»), Овен Вейндал (АЗ), Артем Шабанов («Динамо» Киев), Серхио Эскудеро («Севилья»);

полузащитники: Франко Васкес («Севилья»), Тен Копмейнерс (АЗ), Дани Кинтана («Карабах»);

форварды: Уссама Идрисси (АЗ), Роман Яремчук («Гент»), Николя Пепе («Арсенал»).

Матчи четвертого тура пройдут 6 ноября.