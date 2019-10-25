Пепе признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Напомним, что в минувший четверг «Арсенал» на своем поле одержал волевую победу над «Виторией Гимарайнш» со счетом 3:2. Пепе в этой встрече оформил дубль.
Отметим, что попимом Пепе на звание игрока недели в Лиге Европы претендовали Уссама Идрисси («АЗ Алкмаар»), Франко Васкес («Севилья») и Райан Кристи («Селтик»).
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