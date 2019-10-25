Пепе признан лучшим игроком недели в Лиге Европы - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 октября 2019 17:22Футбол

Пепе признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Нападающий «Арсенала» Николя Пепе признан лучшим футболистом недели по итогам матчей третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Напомним, что в минувший четверг «Арсенал» на своем поле одержал волевую победу над «Виторией Гимарайнш» со счетом 3:2. Пепе в этой встрече оформил дубль.

Отметим, что попимом Пепе на звание игрока недели в Лиге Европы претендовали Уссама Идрисси («АЗ Алкмаар»), Франко Васкес («Севилья») и Райан Кристи («Селтик»).

Везет алкоголь. Макгрегор едет в Москву не для разогрева боя с Хабибом 24 октября бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в Москве проведет свою первую пресс-конференцию. 21.10.2019 17:30 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Владимир Минеев: Лобов - черт, если позволяет Макгрегору такое говорить Хорхе Масвидаль – Диасу: Знаю, что твое имя чисто Менеджер Нурмагомедова: Ирландский баран не имеет права так высказываться про легендарный народ
По Лас-Вегасу – из всех орудий. Щербакова нокаутировала соперниц в США (видео) На этапе Гран-при Анна Щербакова прыгнула два четверных лутца в произвольной программе и взлетела с четвертого места на первое! У Елизаветы Туктамышевой – бронза. 20.10.2019 11:30 Фигурное катание Тигай Лев
Касаткина уже не чемпионка. И потеряет 30 строчек в рейтинге Дарья Касаткина не защитила титул на «Кубке Кремля», проиграв уже в первом раунде – украинке Даяне Ястремской. В рейтинге WTA экс-первая ракетка России может покинуть топ-70. 15.10.2019 21:30 Теннис Мысин Николай
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Ольга Подчуфарова: Российский спорт – шапито. Я не хочу быть в нем грустным клоуном Источник: IBU ужесточит правило перехода спортсменов в другую сборную Рабочая группа по восстановлению СБР соберется в декабре
«Быки» вспомнили корриду на «Драгау». «Краснодар» победил в Турции Команда Мурада Мусаева спасла реноме российского футбола в Лиге Европы, одержав красивую выездную победу над «Трабзонспором». 25.10.2019 00:00 Футбол Мощенко Захар
Сочи станет столицей единоборств. Амбициозный проект реализовали в Красной Поляне В минувшие выходные в Сочи было по-настоящему жарко. 22.10.2019 08:00 ММА Ключникова Анастасия
Что происходит с ЦСКА во вторых таймах? «Ференцварош» вырвал победу в Москве Армейцам не помогли даже флюиды Конора Макгрегора, пришедшего поболеть за россиян в Лиге Европы. 24.10.2019 22:00 Футбол Зибрак Артем
Сергей Ковалев: Хочу победить Канело и встретиться с Бетербиевым (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79,3 кг) Сергей Ковалев заявил, что будет сильнее обычного во время поединка 2 ноября с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. 23.10.2019 19:15 Бокс Усачев Владислав
Бобровский остановил «Питтсбург», Овечкин забил «Калгари» «Советский спорт» рассказывает о матчах дня в НХЛ. 23.10.2019 08:30 Хоккей Костяев Иван
Чемпионат мира на семь с половиной недель. Стартует Гран-при-2019 В пятницу в Лас-Вегасе начнется первый этап крупнейшей серии международных турниров. 16.10.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
17:39 Хоккей Франс Нильсен – о шестом подряд поражении «Детройта»: Мы сейчас себя закапываем в глубокую яму
17:22 Футбол Пепе признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
17:10 Хоккей Сборная России объявила состав на Кубок Карьяла
16:58 Футбол «Тамбов» разгромил «Уфу» и вышел на второе место в таблице молодежного первенства
16:43 Хоккей Нэйтан Маккиннон - о травме Рантанена: Микко ненормальный, уверен, он вернется раньше срока
16:35 Футбол Гол Забитцера в ворота «Зенита» признан лучшим в Лиге чемпионов
16:24 Хоккей Саку Мяеналанен: Для меня самого стало сюрпризом, что я не остался в НХЛ
16:06 Хоккей Остон Мэттьюз: Посмотрев на состав «Торонто», мы должны признать, что ждем большего друг от друга
15:50 Хоккей Сергей Светлов: «Адмирал» недооценил «Сочи»
15:46 Хоккей Леонид Береснев: «Сочи» выиграл у «Адмирала» за счет самоотдачи всей команды
15:42 Футбол Сафонов попал в команду недели Лиги Европы
15:30 Фигурное катание Чемпион СССР – о юных фигуристках: Через несколько лет эти девочки не смогут повторить свои прыжки
15:24 Хоккей Дэвид Куинн: Лидеры «Рейнджерс» взяли быка за рога
15:18 Хоккей Драйзайтль признан первой звездой дня в НХЛ
15:10 Хоккей Коннор Макдэвид: Овечкин поддерживает золотой уровень в том, что касается голов
15:04 Хоккей «Сочи» прервал серию из восьми поражений, обыграв «Адмирал»
14:58 Хоккей «Трактор» заключил просмотровые контракты с Авциным и Лисиным
14:50 Хоккей «Ак Барс»: Приоритетным вариантом для матчей в декабре остается Дворец спорта
14:42 ММА Владимир Минеев: Лобов - черт, если позволяет Макгрегору такое говорить
14:36 Футбол Никола Влашич – о поражении от «Ференцвароша»: Футбол – справедливая игра
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика