Пепе признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Напомним, что в минувший четверг «Арсенал» на своем поле одержал волевую победу над «Виторией Гимарайнш» со счетом 3:2. Пепе в этой встрече оформил дубль.

Отметим, что попимом Пепе на звание игрока недели в Лиге Европы претендовали Уссама Идрисси («АЗ Алкмаар»), Франко Васкес («Севилья») и Райан Кристи («Селтик»).

Free-king accuracy 💯



Nicolas Pépé = the #UEL Player of the Week! 👏#POTW | @hankookreifen pic.twitter.com/PGBuEGadnZ