Арнольд Шварценеггер: «Ливерпуль» не всегда успешен, но сейчас инициатива за ним - Советский спорт
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25 октября 2019 18:03Футбол

Арнольд Шварценеггер: «Ливерпуль» не всегда успешен, но сейчас инициатива за ним

Американский актер Арнольд Шварценеггер примерил на себя роль футбольного эксперта и попробовал предсказать, чем закончится матч 10-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

Мне нравится «Ливерпуль». Они не всегда успешны, но сейчас инициатива за ними. Иногда, и я не понимаю как, они могут по глупости проигрывать в некоторых матчах, но потом снова вернуться в игру. Когда они говорят: «Я вернусь», они так и делают, - цитирует Шварценеггера BBC.

Добавим, что встреча состоится в ближайшее воскресенье, 27 октября, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

После девяти туров английской премьер-лиги «Ливерпуль», набрав 25 очков в 9 матчах, возглавляет турнирную таблицу АПЛ, «Тоттенхэм», имея в активе 12 очков, располагается на седьмом месте.

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