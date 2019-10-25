Арнольд Шварценеггер: «Ливерпуль» не всегда успешен, но сейчас инициатива за ним

Мне нравится «Ливерпуль». Они не всегда успешны, но сейчас инициатива за ними. Иногда, и я не понимаю как, они могут по глупости проигрывать в некоторых матчах, но потом снова вернуться в игру. Когда они говорят: «Я вернусь», они так и делают, - цитирует Шварценеггера BBC.
Добавим, что встреча состоится в ближайшее воскресенье, 27 октября, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
После девяти туров английской премьер-лиги «Ливерпуль», набрав 25 очков в 9 матчах, возглавляет турнирную таблицу АПЛ, «Тоттенхэм», имея в активе 12 очков, располагается на седьмом месте.
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