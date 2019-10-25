Гаджи Гаджиев: ЦСКА способен выйти из кризиса - Советский спорт
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25 октября 2019 18:27Футбол

Гаджи Гаджиев: ЦСКА способен выйти из кризиса

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев верит, что ЦСКА сможет преодолеть кризис.

- Я думаю, что ЦСКА способен выйти из кризиса и верю в то, что команда это сделает. По двум причинам. Первая - то, что армейским клубом руководит Евгений Леннорович Гинер, который на протяжении многих лет показал себя хорошим управленцем. И он умело общается и с тренерами, и с игроками. И вторая - я считаю, что Виктор Ганчаренко является квалифицированным специалистом. А проблемы ЦСКА были названы неоднократно - команда только формируется, - приводит слова Гаджиева «РИА Новости».

В минувший четверг ЦСКА в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы уступил венгерскому «Ференцварошу» (0:1), потерпев третье поражение на турнире.

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