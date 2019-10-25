«Рубин» на своем поле не смог переиграть «Урал» Футболисты «Рубина» сыграли вничью с «Уралом» в домашнем матче 14-го тура российской премьер-лиги.

Загрузка...

Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 0:0.

После этой игры «Урал» набрал 18 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Рубин» с 16 баллами расположился на девятом месте.

В следующем туре «Рубин» в гостях сыграет против «», а «Урал» на своем поле встретится с «».

Чемпионат России

14-й тур

«Рубин» - «Урал» - 0:0 (0:0).

«Рубин»: Дюпин, Поярков, Сорокин, Плиев, Уремович, Коновалов, Подберезкин, Давиташвили (Кварацхелия, 70), Ташаев, Могилевец, Кьяртанссон (Микелтадзе, 64).

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Ароян, Поляков, Кулаков, Фидлер, Эль-Кабир, Аугустыняк, Бикфалви (Погребняк, 76), Ильин, Панюков (Димитров, 57).

Предупреждения: Кулаков (27), Плиев (53), Ильин (65), Фидлер (77), Сорокин (78), Поляков (90), Кварацхелия (90).