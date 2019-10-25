Дмитрий Парфенов: У «Урала» были хорошие моменты, которые срывались из-за технического брака - Советский спорт
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25 октября 2019 22:31Футбол

Дмитрий Парфенов: У «Урала» были хорошие моменты, которые срывались из-за технического брака

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал ничью в выездном матче 14-го тура чемпионата России с «Рубином» (0:0).

- «Рубин» неплохо играет дома, атакует. Нужно было плотно сыграть между линиями. В первом тайме не все получалось, но акцентировали внимание в перерыве на ошибках. У нас были хорошие моменты, которые срывались из-за нашего технического брака. Понимали, что в Казани будет трудно, старались выполнять, что планировали, - приводит слова Парфенова «РИА Новости».

Напомним, что после этой игры «Урал» набрал 18 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда из Екатеринбурга на своем поле встретится с «Оренбургом».

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