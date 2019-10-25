Дмитрий Комбаров: Всегда был рядом, поддерживал Глушакова, хоть и не вмешивался в конфликты Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал о поддержке бывшего капитана «Спартака» Дениса Глушакова во время его конфликта с болельщиками карсно-белых.

- Действительно много было его личных конфликтов и ситуаций, которые ассоциировались со мной, потому что мы друзья. Я никого не бросал. Всегда был рядом, поддерживал его, хоть и не вмешивался в их конфликты. Мог посоветовать что-то, конечно. У Дениса свое мнение. Многое с ним мы обсуждали. Иногда он прислушивался, иногда - нет. Конечно, дружим с ним и после «Спартака». Вот только недавно созванивались, - цитирует Комбарова «Чемпионат».

Напомним, что 19 июня Глушаков, который провел в составе красно-белых предыдущие шесть сезонов, досрочно разорвал контракт со «Спартаком». Позже «Ахмат» объявил о подписании контракта с 32-летним полузащитником.