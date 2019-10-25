«Вроде взрослый, а детство в одном месте играет». Ещенко прокатился на карусели (видео) - Советский спорт
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25 октября 2019 23:27Футбол

«Вроде взрослый, а детство в одном месте играет». Ещенко прокатился на карусели (видео)

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко опубликовал видео, где он катается на карусели в парке.

«Вроде взрослый, а детство в одном месте играет», — подписал видеозапись в своем Instagram 35-летний защитник.

Напомним, что в текущем сезоне Ещенко провел семь матчей за «Спартак» в текущем сезоне российской премьер-лиги.

В ближайшее воскресенье красно-белые, на данный момент занимающие с 15 очками десятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, на выезде сыграют против «Локомотива».

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Вроде взрослый а детство в одном месте играет 🤣🤣🤣🤦‍♂️

Публикация от Eshchenko.Andrey (@eshchenko.andrey)

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