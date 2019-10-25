«Вроде взрослый, а детство в одном месте играет». Ещенко прокатился на карусели (видео) Защитник «Спартака» Андрей Ещенко опубликовал видео, где он катается на карусели в парке.

Загрузка... «Вроде взрослый, а детство в одном месте играет», — подписал видеозапись в своем Instagram 35-летний защитник. Напомним, что в текущем сезоне Ещенко провел семь матчей за «Спартак» в текущем сезоне российской премьер-лиги. В ближайшее воскресенье красно-белые, на данный момент занимающие с 15 очками десятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, на выезде сыграют против «Локомотива». Посмотреть эту публикацию в Instagram Вроде взрослый а детство в одном месте играет 🤣🤣🤣🤦‍♂️ Публикация от Eshchenko.Andrey (@eshchenko.andrey) 25 Окт 2019 в 9:12 PDT