«Лестер» на выезде забил девять мячей в ворота «Саутгемптона» - Советский спорт
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25 октября 2019 23:51Футбол

«Лестер» на выезде забил девять мячей в ворота «Саутгемптона»

Футболисты «Лестера» одержали крупную победу над «Саутгемптоном» в гостевом матче 10-го тура чемпионата Англии со счетом 9:0.

В составе гостей голами отметились Бенджамин Чилвел (10-я минута), Юри Тилеманс (17), Айосе Перес (19, 39, 57), Джейми Варди (45, 58, 90+3 пен.) и Джеймс Мэддисон (85).

Отметим, что на 12-й минуте встречи с поля был удален защитник хозяев поля Райан Бертранд.

После этой игры «Лестер» набрал 20 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон», имея в активе, восемь очков, расположился на 18-м месте.

В следующем туре «Лестер» в гостях встретится с «Кристал Пэлас», а «Саутгемптон» в гостях сыграет против «Манчестер Сити».

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