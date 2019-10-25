«Лестер» на выезде забил девять мячей в ворота «Саутгемптона»

В составе гостей голами отметились Бенджамин Чилвел (10-я минута), Юри Тилеманс (17), Айосе Перес (19, 39, 57), Джейми Варди (45, 58, 90+3 пен.) и Джеймс Мэддисон (85).
Отметим, что на 12-й минуте встречи с поля был удален защитник хозяев поля Райан Бертранд.
После этой игры «Лестер» набрал 20 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон», имея в активе, восемь очков, расположился на 18-м месте.
В следующем туре «Лестер» в гостях встретится с «Кристал Пэлас», а «Саутгемптон» в гостях сыграет против «Манчестер Сити».
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