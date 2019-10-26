«Тамбов» сыграет с «Уфой» в 14-м туре премьер-лиги Начало игры – 14:00 (мск).

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«Тамбов» примет «Уфу» в матче 14-го тура премьер-лиги.

После 13 туров «Тамбов» с восемью очками занимает последнее место в турнирной таблице. «Уфа» набрала 16 очков и идет восьмой.

Отметим, что «Тамбов» проиграл в трех предыдущих турах, после чего был отправлен в отставку главный тренер Александр Григорян. Матч с «Уфой» станет первым для команды под руководством исполняющего обязанности главного тренера Сергея Первушина.

«Уфа» также не побеждает в трех матчах подряд, но набрала в них два очка.

Ранее команды ни разу не встречались друг с другом.

Матч «Тамбов» – «Уфа» пройдет 26 октября на «Мордовия Арене» в Саранске. Начало игры – 14:00 (мск).