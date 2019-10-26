Бубнов поставил на нулевую ничью в матче «Тамбов» – «Уфа» Начало игры в Саранске – 14:00 (мск).

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 14-го тура премьер-лиги «Тамбов» – «Уфа».

«Матчи против соперников из нижней части таблицы — это вам не лидеров обыгрывать, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Шутки шутками, но гроза грандов «Уфа» действительно не смогла справиться с «Динамо», «Рубином» и «Сочи», проиграла «Ахмату» и «Оренбургу». А замыкающий таблицу «Тамбов» будет биться отчаянно. Прогноз – 0:0».

Напомним, после 13 туров «Тамбов» с восемью очками занимает последнее место в турнирной таблице. «Уфа» набрала 16 очков и идет восьмой.

Матч «Тамбов» – «Уфа» пройдет 26 октября на «Мордовия Арене» в Саранске. Начало игры – 14:00 (мск).