«Ахмат» примет «Арсенал» в 14-м туре премьер-лиги Начало игры – 16:30 (мск).

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«Ахмат» сыграет дома с «Арсеналом» в матче 14-го тура премьер-лиги.

После 13 туров «Ахмат» набрал 12 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата. У «Арсенала» 15 очков и 11-я позиция.

В предыдущем туре «Ахмат» проиграл дома «Локомотиву» (0:2), а «Арсенал» завершил вничью домашний матч с «Сочи» (1:1), не реализовав при этом два пенальти.

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами: в августе «Арсенал» выиграл со счетом 3:1, в декабре «Ахмат» – со счетом 2:0. При этом в октябре «Арсенал» победил в Грозном в Кубке России (2:0).

Матч «Ахмат» – «Арсенал» пройдет 26 октября на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало – 16:30 (мск).