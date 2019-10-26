«Ахмат» примет «Арсенал» в 14-м туре премьер-лиги

«Ахмат» сыграет дома с «Арсеналом» в матче 14-го тура премьер-лиги.
После 13 туров «Ахмат» набрал 12 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата. У «Арсенала» 15 очков и 11-я позиция.
В предыдущем туре «Ахмат» проиграл дома «Локомотиву» (0:2), а «Арсенал» завершил вничью домашний матч с «Сочи» (1:1), не реализовав при этом два пенальти.
В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами: в августе «Арсенал» выиграл со счетом 3:1, в декабре «Ахмат» – со счетом 2:0. При этом в октябре «Арсенал» победил в Грозном в Кубке России (2:0).
Матч «Ахмат» – «Арсенал» пройдет 26 октября на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало – 16:30 (мск).
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