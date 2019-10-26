Александр Бубнов: В Грозном безвыигрышная серия «Арсенала» прервется «Ахмат» примет «Арсенал» в 14-м туре премьер-лиги.

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Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 14-го тура премьер-лиги «Ахмат» – «Арсенал».

«Туляки не выигрывали с августа, шесть туров кряду, при этом зачастую демонстрируют неплохой по содержанию футбол, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – У «Ахмата» с этим компонентом в текущем первенстве большие проблемы. Думаю, безвыигрышная серия «Арсенала» прервется. Прогноз – 1:2».

Напомним, после 13 туров «Ахмат» набрал 12 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата. У «Арсенала» 15 очков и 11-я позиция.

Матч «Ахмат» – «Арсенал» пройдет 26 октября на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало – 16:30 (мск).