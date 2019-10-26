Дмитрий Баринов – о кричалке про «Спартак»: Раньше злился из-за этого «Локомотив» сыграет со «Спартаком» в 14-м туре премьер-лиги.

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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о своей знаменитой нецензурной кричалке про «Спартак», которую он сказал после чемпионского матча в сезоне-2017/2018.

– Ваша фраза про «Спартак» не так давно стала мемом. Как к этому относитесь?

– Раньше я злился, – сказал Баринов в интервью клубной пресс-службе. – Мне было неприятно, что везде мои фотографии в таком контексте. Сейчас уже спокойно реагирую. Я особо не вижу постов с этой тематикой, пока знакомые не скинут, но, в любом случае, сейчас меня это не задевает.

Напомним, «Локомотив» сыграет со «Спартаком» в 14-м туре премьер-лиги. Матч пройдет на «РЖД Арене» в Черкизове. Начало игры – 16:30 (мск).