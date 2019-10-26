Дмитрий Баринов – о кричалке про «Спартак»: Раньше злился из-за этого

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о своей знаменитой нецензурной кричалке про «Спартак», которую он сказал после чемпионского матча в сезоне-2017/2018.
– Ваша фраза про «Спартак» не так давно стала мемом. Как к этому относитесь?
– Раньше я злился, – сказал Баринов в интервью клубной пресс-службе. – Мне было неприятно, что везде мои фотографии в таком контексте. Сейчас уже спокойно реагирую. Я особо не вижу постов с этой тематикой, пока знакомые не скинут, но, в любом случае, сейчас меня это не задевает.
Напомним, «Локомотив» сыграет со «Спартаком» в 14-м туре премьер-лиги. Матч пройдет на «РЖД Арене» в Черкизове. Начало игры – 16:30 (мск).
«Я не готов играть на 100 процентов». Медведев не выступит на «Кубке Кремля» Четвертая ракетка мира Даниил Медведев отказался от участия в московском турнире. Причина – усталость после победы на «Мастерсе» в Шанхае. 15.10.2019 20:30 Теннис Мысин Николай Медведевым единым. В четвертьфинале в Шанхае – лишь один россиянин Из трех россиян в третьем круге китайского «Мастерса» победу добыл лишь один. Даниил Медведев с трудом обыграл Васека Поспишила и вышел в четвертьфинал. Карен Хачанов и Андрей Рублев, увы, уступили. 10.10.2019 21:15 Теннис Мысин Николай По Лас-Вегасу – из всех орудий. Щербакова нокаутировала соперниц в США (видео) На этапе Гран-при Анна Щербакова прыгнула два четверных лутца в произвольной программе и взлетела с четвертого места на первое! У Елизаветы Туктамышевой – бронза. 20.10.2019 11:30 Фигурное катание Тигай Лев Крах Медведевой и Трусова в засаде - так начался канадский этап Гран-при На втором этапе серии Гран-при в канадской Келоуне после короткой программы Александра Трусова идет третьей, Евгения Медведева – увы, только шестой. 26.10.2019 01:18 Фигурное катание Тигай Лев Аньелли мыслит глобально. Для дальнейшего развития «Юве» ему требуются 300 млн Президент «Старой синьоры» на совете директоров поставил задачу сделать клуб одним из финансовых лидеров европейского футбола. 24.10.2019 15:00 Футбол Зибрак Артем Кучеров доигрался до третьего звена, Василевский остановил Кросби «Тампа» в тяжелом матче обыграла «Питтсбург». 24.10.2019 08:15 Хоккей Костяев Иван Рамазан Эмеев: В ближайшие годы никто не победит Хабиба Боец UFC полусреднего веса Рамазан Эмеев рассказал о предстоящем поединке на турнире в Москве и объяснил, почему он не выходил в клетку более года. 21.10.2019 09:30 ММА Усачев Владислав Архивный «Локо» и напоровшийся «Зенит». Колонка Юрия Цыбанева У красно-зеленых в Турине и у сине-бело-голубых в Лейпциге получилось похоже. И равно неудачно. Но за попытки – спасибо. 24.10.2019 11:00 Футбол Цыбанев Юрий В НХЛ на маленьких коробках играют по-советски. Мнение Виталия Славина Лично мне понадобилось три захода в страну НХЛ, чтобы понять: хоккей у нас и у них, действительно, как два разных вида спорта, а маленькие коробки – не такое уж и зло, в чем я был убежден прежде. 22.10.2019 19:30 Хоккей Славин Виталий Сергей Ковалев: Хочу победить Канело и встретиться с Бетербиевым (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79,3 кг) Сергей Ковалев заявил, что будет сильнее обычного во время поединка 2 ноября с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. 23.10.2019 19:15 Бокс Усачев Владислав