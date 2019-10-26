«Ростов» примет «Сочи» в 14-м туре премьер-лиги Начало игры – 19:00 (мск).

«Ростов» сыграет с «Сочи» в матче 14-го тура премьер-лиги.

После 13 туров «Ростов» набрал 26 очков и занимает четвертое место. У «Сочи» 13 очков и 13-я позиция.

В предыдущем туре «Ростов» крупно проиграл «Зениту» (1:6), а «Сочи» завершил вничью матч с «Арсеналом» (1:1). При этом голкипер команды Сослан Джанаев отразил два пенальти.

Отметим, что форвард «Ростова» Элдор Шомуродов вместе с Александром Соболевым из «Крыльев Советов» продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров чемпионата. У обоих игроков – по десять голов.

Ранее команды ни разу не встречались друг с другом.

Матч «Ростов» – «Сочи» пройдет 26 октября на «Ростов Арене». Начало – 19:00 (мск).