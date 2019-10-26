Александр Бубнов: В матче с «Сочи» посмотрим, как «Ростов» держит удар «Ростов» сыграет с «Сочи» в 14-м туре премьер-лиги.

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Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 14-го тура премьер-лиги «Ростов» – «Сочи».

«Ростовчанам нужно реабилитироваться за разгромное поражение в Санкт-Петербурге, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Валерий Карпин сказал, что счет 1:6 должен вернуть его подопечных на землю. Вот и посмотрим, как южане, отстающие от первого места всего на три очка, держат удар. Прогноз – 2:0».

После 13 туров «Ростов», проигравший в прошлую субботу «Зениту» со счетом 1:6, набрал 26 очков и занимает четвертое место. У «Сочи» 13 очков и 13-я позиция.

Матч «Ростов» – «Сочи» пройдет 26 октября на «Ростов Арене». Начало – 19:00 (мск).