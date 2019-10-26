Михаил Меркулов: Самое главное, что мы почувствовали, что можем играть «на ноль» «Урал» и «Рубин» не забили друг другу в 14-м туре премьер-лиги.

Защитник «Урала» Михаил Меркулов подвел итоги матча 14-го тура премьер-лиги с «Рубином» (0:0) на стадионе «Центральный» в Казани.

«Хочется поздравить Ярика (Годзюра), – приводит «Р-Спорт» слова 25-летнего игрока. – У нас не часто голкиперы заканчивают матч на ноль. Самое главное, что мы не пропустили и почувствовали, что можем это делать».

Отметим, что «Урал» во второй раз в сезоне сыграл «на ноль». В предыдущий раз это было во втором туре в матче с «Ахматом» (3:0). При этом у команды 27 пропущенных голов (худший результат среди всех команд чемпионата).

«Урал» набрал 18 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице.