Григорий Иванов: Мы остались выше «Рубина» в таблице, у нас все нормально «Урал» сыграл вничью с «Рубином» в 14-м туре премьер-лиги.

Президент «Урала» Григорий Иванов подвел итоги матча с «Рубином» (0:0) на стадионе «Центральный» в Казани.

«Мы остались выше них в турнирной таблице, – приводит ТАСС слова Иванова, – если бы проиграли, они бы нас обходили. Мы выше в таблице, у нас все нормально.

У нас вратарь хорошо действовал, но я считаю, мы были ближе к победе. Очко на выезде – это неплохо».

Отметим, что «Урал» во второй раз в сезоне сыграл «на ноль». В предыдущий раз это было во втором туре в матче с «Ахматом» (3:0). При этом у команды 27 пропущенных голов (худший результат среди всех команд чемпионата).

«Урал» набрал 18 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице, «Рубин» остался на девятой позиции.