Зобнин вернулся к тренировкам в общей группе Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, что полузащитник команды Роман Зобнин приступил к тренировкам в общей группе.

Загрузка... - Все в строю, Роман Зобнин вернулся на этой неделе, провел три-четыре тренировки. Физические кондиции команды хорошие, - цитирует Тедеско «РИА Новости». Напомним, что Зобнин получил мышечное повреждение в начале октября во время тренировки красно-белых.