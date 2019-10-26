Доменико Тедеско: Надеемся, что все игроки примут наши идеи Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, что защитник красно-белых Георгий Джикия сыграет в матче 14-го тура РПЛ против «Локомотива».

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- Джикия вернулся (после дисквалификации), он капитан команды, безусловно, он будет играть. Что касается Жиго и Кутепова, то они прекрасно провели прошлый матч (против «Рубина»). И мы работаем от игры к игре, не могу сказать, кто из них выйдет, у нас есть три отличных центральных защитника. Будем отталкиваться от соперника, от условий.

Надеемся, что все игроки примут наши идеи, будут стараться претворять их в жизнь. Мы работаем вместе только две недели, они все открыты для диалога, общения. Времени было мало, чтобы охватить все те задачи, которые мы хотим привнести, - цитирует Тедеско «РИА Новости».

Встреча 14-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится в воскресенье и начнется в 16:30 по московскому времени.