Доменико Тедеско: Я пришел в «Спартак» и верю в команду, у нее большой потенциал для роста Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, что отсутствие новых трансферов не станет проблемой.

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- Не работаю здесь год или около того, чтобы глобально отвечать на вопрос, какая позиция нуждается в усилении. Я пришел в «Спартак» и верю в команду, у нее большой потенциал для роста, те же Айртон, Тиль, Умяров, Крал. Поскольку они все молоды, есть над чем работать, верю, что их рост неизбежен. Если в один прекрасный момент руководство клуба скажет, что мы не можем никого купить, я скажу, что это не проблема ни для меня, ни для команды, - цитирует Тедеско «РИА Новости».

Встреча 14-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится в воскресенье и начнется в 16:30 по московскому времени.