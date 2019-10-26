«Ахмат» - «Арсенал». Стартовые составы команд - Советский спорт
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26 октября 2019 15:30Футбол

«Ахмат» - «Арсенал». Стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Арсенала» на матч 14-го тура российской премьер-лиги.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Гиголаев, Семенов, Анхель, Иванов, Глушаков, Бериша, Роши, Исмаэл, Понсе.

Запасные: Мелихов, Мусалов, Нижич, Кадыров, Гащенков, Швец, Михалак, Митришев, Кадыров, Мбенг.

«Арсенал»: Шамов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Ткачев, Ломовицкий, Лесовой, Костадинов, Тудорие.

Запасные: Нигматуллин, Левашов, Хагуш, Денисов, Володько, Бауэр, Берхамов, Пантелеев, Чаушич, Луценко, Аджоев, Кангва.

Встреча состоится сегодня, 26 октября, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и начнется в 16:30 по московскому времени.

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