«Ахмат» - «Арсенал». Стартовые составы команд

«Ахмат»: Городов, Уциев, Гиголаев, Семенов, Анхель, Иванов, Глушаков, Бериша, Роши, Исмаэл, Понсе.
Запасные: Мелихов, Мусалов, Нижич, Кадыров, Гащенков, Швец, Михалак, Митришев, Кадыров, Мбенг.
«Арсенал»: Шамов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Ткачев, Ломовицкий, Лесовой, Костадинов, Тудорие.
Запасные: Нигматуллин, Левашов, Хагуш, Денисов, Володько, Бауэр, Берхамов, Пантелеев, Чаушич, Луценко, Аджоев, Кангва.
Встреча состоится сегодня, 26 октября, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и начнется в 16:30 по московскому времени.