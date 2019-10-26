«Тамбов» разгромил «Уфу», одержав третью победу в сезоне «Тамбов» переиграл «Уфу» в домашнем матче 14-го тура российской премьер-лиги со счетом 3:0.

В составе тамбовского клуба голами отметились Михаил Костюков (12), Владимир Обухов (63) и Адесойе Ойеволе (66).

Отметим, что на 84-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Тамбова» Валерий Чуперка

После этой игры «Тамбов», для которого эта победа стала третьей в текущем сезоне, набрал 11 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» с 16 баллами расположилась на восьмой строчке.

В следующем туре «Тамбов» в гостях сыграет против «Сочи», а «Уфа» на своем поле встретится с «Локомотивом».